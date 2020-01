Sciopero dei treni, via le limitazioni al traffico

MANTOVA Come previsto dalle vigenti disposizioni l’Assessorato all’Ambiente, Clima e Qualità dell’aria della Regione Lombardia ha disposto la revoca, per oggi delle limitazioni temporanee per il contrasto all’inquinamento atmosferico a seguito dell’indizione, per tale data, dello sciopero regionale nel settore ferroviario. In caso di revoca dello sciopero torneranno in vigore le limitazioni previste nei provvedimenti temporanei di secondo livello. Per l’eventuale disattivazione dei livelli temporanei attivi l’aggiornamento avverrà domani prossimo giorno di controllo. Dai dati di questi ultimi giorni c’è il serio rischio che le misure adottate nella giornata di ieri vengano riproposte a breve. Le centraline di Arpa, infatti, continuano a rilasciare rilevamenti poco incoraggianti circa la qualità dell’aria che si respira in città.