Borgo Virgilio: l’Epifania ogni impalcatura si porta via, il Comune “rinasce”

BORGO VIRGILIO L’Epifania ogni impalcatura si porta via.

A distanza di mesi sono finalmente stati tolti i ponteggi dal municipio di Borgo Virgilio.

I lavori per mettere in sicurezza e ristrutturare il palazzo municipale di piazza Aldo Moro a Cerese con l’obiettivo di renderlo non solo più accogliente e funzionale, ma anche più efficiente dal punto di vista energetico, sono terminati da qualche giorno.

Erano iniziati nel 2019 sotto l’amministrazione Beduschi e sono stati ultimati sotto quella attuale guidata dal sindaco Francesco Aporti , all’epoca – come oggi – titolare della delega ai lavori pubblici. 500mila euro la somma investita dall’amministrazione comunale – coperta al 50% dalla Regione grazie ad un bando – per garantire un nuovo look al municipio ma, soprattutto, efficientamento e risparmio energetico, con lo scopo di dare seguito a un importante progetto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. Più dettagliatamente è stato realizzato il cappotto esterno e sistemata la copertura. Inoltre sono stati sostituiti i serramenti e ritinteggiata la facciata. La vecchia tonalità di verde è stata sostituita da un più moderno grigio intervallato da inserti bianchi.

In merito, è intervenuto il primo cittadino, Aporti: «Obiettivo del progetto era la realizzazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto al fine di ottenere performance che consentano di raggiungere importanti riduzioni dell’indice di prestazione energetica globale. Con questo intervento – ha aggiunto il primo cittadino di Borgo Virgilio – si potranno garantire risparmi diretti sul costo dell’energia dando un grosso contributo anche alla salvaguardia dell’ambiente: i lavori si sono concentrati sull’involucro edilizio dell’edificio e, in particolare, sul cappotto termico e sugli infissi esterni esistenti, che sono stati sostituiti con nuovi elementi ad elevate prestazioni di isolamento termico e acustico».