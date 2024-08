Scontro fra auto e furgone di Mantova Ambiente sulla Legnaghese: due feriti

MANTOVA Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla Legnaghese all’altezza della rocca di Sparafucile intorno alle 11 di oggi, venerdì 23 agosto. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, il conducente di una Fiat Panda, un 77enne di Mantova, sarebbe uscito dall’incrocio di strada Cipata senza accorgersi che sulla Legnaghese stava sopraggiungendo un mezzo di Mantova Ambiente condotto da un 58enne di Curtatone, che non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 che hanno portato i due al Poma per accertamenti e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati.