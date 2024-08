Anguria mantovana venduta a prezzo record a Porto Cervo. Polemica Vip sui social

MANTOVA Un’anguria proveniente dalla nostra provincia sta scatenando una vera e propria tempesta sui social. Si tratta di un’anguria del peso di 15 chili che è stata venduta al prezzo record di 42,62 euro in un supermercato di Porto Cervo. La notizia del prezzo dell’anguria ha fatto rapidamente il giro del web, con oltre 920 commenti e 1400 like in poche ore. In particolare l’argomento è diventato virale grazie al sito Dagospia i cui commenti sono stati rilanciati su X. Gli utenti si sono espressi in modi disparati, molti mostrando apertamente il loro disappunto per una spesa che ritengono eccessiva. Alcuni commentatori hanno anche paragonato il prezzo a quello di beni di lusso, etichettando l’acquisto come un “furto”. Altri invece hanno rimarcato che un cocomero da 15 chili può sfamare una trentina di persone, rendendo il prezzo per porzione più che accettabile; inoltre, è stato sottolineato “che proviene da una rinomata zona agricola del Mantovano, conosciuta per la produzione di angurie di alta qualità” (kl’azienda agricola è di Bellaguarda di Viadana, ndr). C’è chi ha citato la straordinarietà del processo di coltivazione che comporta verifiche rigorose, come il controllo del grado di zucchero tramite strumenti laser, e chi in zona Viadana ne ha comprata una di questa qualità a 1,60 euro al chilo anziché 2,79. Ma Viadana non è Porto Cervo.