Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta perde anche a Matera: terzo ko di fila

MANTOVA Notte fonda per il Saviatesta che a Matera, nel recupero della 7ª giornata, incassa una netta sconfitta (3-0), la terza consecutiva dopo quelle contro Aniene e Pesaro. Poco o niente da salvare nella prestazione dei biancorossi, l’unica nota positiva arriva da Pescara dove il Colormax perde in casa col Genova e in classifica resta dietro. Ma è una magra consolazione.

SIGNOR PRESTITO CMB MATERA-SAVIATESTA MANTOVA 3-0 (1-0 p.t.)

SIGNOR PRESTITO CMB MATERA: Weber, Neto, Well, Wilde, Cesaroni, Galliani, Pulvirenti, Santos, Perrucci, Arvonio, Bizjak, Rocha, Strippoli, Nucera. All. Nitti

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Hrkac, Petrov, Kuraja, Carletti, O. Gumeniuk, Bueno, Rondelli, Gaspar, Micheletto, Titon, Ganzetti, Solosi. All. Despotovic

MARCATORI: 10’47” p.t. Wilde (SP), 10’03” s.t. Cesaroni (SP), 12’54” Bizjak (SP)

AMMONITI: Galliani (SP), Titon (M)

ARBITRI: Dario Di Nicola (Pescara), Natale Mazzone (Imola) CRONO: Antonio Dimundo (Molfetta)