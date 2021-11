Vicolo De’ Cani a Mantova, chiuso al traffico dal 15 al 18 novembre per la posa di una telecamera

MANTOVA – Vicolo De Cani sarà chiuso al traffico veicolare dalle 8 di lunedì 15 alle 20 di giovedì 18 novembre per i lavori riguardanti la posa del basamento del palo di sostegno della telecamera per il controllo degli accessi in ztl. Nel vicolo sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il cantiere e via Chiassi. Potranno transitare solo i proprietari dei passi carrai. Il divieto sarà indicato dalla segnaletica in entrambi i lati. Nella via è anche vietata la sosta con rimozione coatta.