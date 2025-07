Scontro fra auto e furgone in A22, tre persone coinvolte e traffico incolonnato per un paio d’ore

MANTOVA Code fino a 4 chilometri questa mattina alle 10 per un incidente lungo l’A22 in corsia Nord tra i caselli di Pegognaga e Mantova Sud all’altezza del ponte sul Po, nel territorio di San Benedetto Po. Tre persone sono rimaste coinvolte nello scontro fra un’auto e un furgone: una 19enne, un 21enne e un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso Azzurro e della Croce Rossa di Suzzara. La circolazione è tornata alla normalità intorno al mezzogiorno. Attualmente è segnalata un’altra coda di circa due chilometri sempre in corsia Nord dell’A22 ma in territorio emiliano, tra i caselli di Carpi e Reggiolo-Rolo per un altro incidente avvenuto in tarda mattinata.