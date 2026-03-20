Scontro tra auto e scooter in viale Pompilio, 27enne finisce al Poma

MANTOVA Incidente stradale ieri pomeriggio in viale Pompilio. Erano circa le 16.30 quando, nel tratto compreso tra il cavalcavia e via Albertoni, un giovane in sella a uno scooter è finito per scontrarsi con una Ford Focus, proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando a sinistra in un passo carraio. L’auto, condotta da una donna di 31 anni, si è subito fermata per prestare soccorso. Il ciclomotorista, sbalzato a circa quindici metri di distanza dal luogo dell’impatto, è così andato a sbattere contro un furgone in sosta e riportando lesioni importanti a una gamba. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde. Il 27enne è stato subito trasferito al pronto soccorso del Carlo Poma in codice giallo. Illesa la conducente della vettura. In viale Pompilio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge e per regolamentare la viabilità.