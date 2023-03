Tennis Tavolo serie A1 f – La PaninoLab strappa un punto alla Brunetti

Bagnolo San Vito Il derby mantovano fra la PaninoLab e la Brunetti Castel Goffredo tutta italiana, valido per la sesta giornata di ritorno, è terminato in parità. Si è iniziato con un minuto si silenzio per le vittime del naufragio di Cutro. Istrate si è portata per due volte in vantaggio di un set e Gaia Monfardini ha impattato la situazione in entrambi i casi, costringendo l’avversaria alla “bella”, poi vincente 11-4. Giulia Cavalli è scattata sul 5-1, è stata appaiata da Nicole Arlia sul 6-6 e ha riaccelerato, prendendosi il primo parziale. Nel secondo l’atleta di casa ha continuato a macinare punti (5-0), è stata ripresa (6-6), come anche successivamente dall’8-6 al 9-9, e ha mancato un set-point (10-9). La castellana ha avuto una chance (11-10) ed è stata efficace. Anche nella terza frazione Cavalli non ha approfittato del vantaggio di 9-6 e Arlia l’ha infilata con un break di 5-0. Al ritorno al tavolo l’azzurra ha dilagato (7-1) e ha completato il suo compito con autorevolezza. La 14enne Cecilia Cicuttini ha esordito nel massimo campionato e nei primi due set ha tenuto testa alla maggiore esperienza, anche sul fronte internazionale, di Ema Labosova. Nel terzo ha addirittura guidato fin dal primo scambio e ha retto in testa fino al termine. Anche nel quarto si è lottato, ma la slovacca dal 6-5 ha messo a segno lo spunto vincente. Arlia ha poi battuto Istrate 3-1 e nel quinto singolare Labosova ha ceduto a Gaia Monfardini. Sul 3-2 per le castellane, la giovanissima Cicuttini ha messo in campo tutta la sua sfrontatezza e nel primo set ha retto perfettamente il confronto contro la veterana Tian Jing, che ha sostituito Cavalli, riuscendo a prevalere nel finale. Nel secondo ha anche saputo insistere (3-1); di lì in poi però l’ex di turno ha invertito la situazione e ha capitalizzato la sua esperienza per imporsi nettamente e consegnare il pareggio alla Bagnolese. In classifica la Brunetti conduce con 20 punti, davanti al Südtirol con 13, alla Bagnolese con 11, al Prato e al Norbello con 9 e al Quattro Mori e al Muravera con 6. Castel Goffredo, Prato, Norbello e Muravera hanno un incontro in meno e Südtirol, Bagnolese e Quattro Mori due in meno. In casa PaninoLab si accetta il verdetto del campo con un pizzico di delusione: «Giocando davanti al nostro pubblico – afferma coach Olga Dzelinska – ci spiace non essere riusciti alla fine a centrare la vittoria. Però a conti fatti il punto conquistato col pareggio contro Castel Goffredo va bene lo stesso». Replica la giovane Nicole Arlia: «Siamo molto soddisfatti. Non partivamo di certo favoriti nel derby, ma alla fine il pareggio è un ottimo risultato. Io e Gaia abbiamo fatto il nostro dovere. Brava anche Cicuttini, quattordici anni: al debutto si è ben comportata. Se avessimo perso non sarebbe cambiato nulla, ma il pareggio ce lo teniamo stretto». «Ottimo risultato – afferma il gm Franco Sciannimanico – senza nessuna straniera e con una 14enne all’esordio nella massima serie. Abbiamo un grande allenatore per come prepara le partite e per le scelte che fa».