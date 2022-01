Riqualificazione per 11 alloggi popolari: cantieri da oltre 1mlnX\

COMMESSAGGIO – Oltre un milione di euro per la riqualificazione degli alloggi erp di Commessaggio: i lavori saranno realizzati grazie ad un contributo di Regione Lombardia. Durante il cantiere sarà garantito un alloggio temporaneo alle famiglie residenti in un’unità abitativa acquistata dal Comune.

Sono in tutto undici gli appartamenti – precisamente in via Andrea de Musoni e via Silvio Camicia – per cui la giunta guidata dal sindaco Alessandro Sarasini ha disposto un importante interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica. Lavori, quelli in questione, da tempo necessari e per cui il Comune ha ora trovato i fondi.

Interventi che, come spiegato dal primo cittadino Alessandro Sarasini, saranno realizzati grazie ad un contributo di 1.080.000 euro a fronte di circa 1.150.000 euro di spese complessive. Fondi che permetteranno di intervenire su cappotti, serramenti, tetto e di installare un impianto fotovoltaico.

Ora, dopo aver intercettato i fondi, il Comune procederà ad incaricare uno studio per redarre il progetto definitivo.

Contestualmente il Comune ha disposto l’acquisto, inserito nella somma stanziata per i lavori, l’acquisto di unità abitative dove ospitare le famiglie durante i lavori: sono, infatti, solamente due gli appartamenti al momenti sfitti ma comunque in graduatoria per l’assegnazione.

I lavori di riqualificazione dovrebbero essere realizzati tra fine 2022 ed inizio 2023.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, non era scontato per un piccolo Comune come il nostro».