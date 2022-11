Il concerto “Vasco Live Roma Circo Massimo 2022” a Cinecity

MANTOVA Sarà a Cinecity lunedì 14 e martedì 15 novembre alle 20.45 il film-evento ‘Vasco Live Roma Circo Massimo 2022‘, il film concerto per la regia di Pepsy Romanoff girato durante lo strepitoso live al Circo Massimo che Vasco Rossi ha tenuto lo scorso giugno nella capitale. Il film fa scrutare i volti, restituisce un sonoro dettagliato, inserisce l’evento in una cornice fuori dall’ordinario: la Roma antica. Fa guardare dentro un’emozione, come dice una canzone della scaletta. Sarà così un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l’inferno, per far vivere a chi c’era e a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa.

Alla domanda “Cos’è il cinema per te?” Vasco ha risposto: “È una cosa bellissima: io non me ne occupo però ho fatto un film che è la documentazione esatta di un concerto. La scenografia è il concerto, la storia è il concerto, così come dal vivo la storia è la scaletta: una canzone dietro l’altra con un discorso che sale e scende. Ci si eccita, ci si emoziona, ci si diverte, ci si scarica i nervi, insomma si passa una sera e ci si sfoga. Tutti insieme, in tanti, una cosa incredibile. Purtroppo la realtà è che ora c’è la guerra e non so se quest’altr’anno farò i concerti. Dipende se non ci sarà in inverno l’olocausto nucleare”.

Prezzo intero 15€; prezzo ridotto 13€. Supplemento prenotazione 2€. Informazioni al 0376.340740 e su www.cineview.it.