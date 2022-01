Ricordo della Shoah, tante iniziative a San Giorgio Bigarello

SAN GIORGIO BIGARELLO – In occasione del 27 gennaio 2022, Giornata della Memoria per la commemorazione delle vittime dell’Olocausto, il Comune di San Giorgio Bigarello organizza, in collaborazione con il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Comunale, una serie di iniziative indirizzate ai bambini e ai ragazzi per promuovere il dovere della memoria e del ricordo di tutte le vittime del nazifascismo.

Venerdì 28 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium del Centro Culturale sarà proiettato il film d’animazione “La stella di Andra e Tati”, titolo inserito all’interno della rassegna culturale promossa dall’Assessorato alla Cultura.

“La stella di Andra e Tati” é il primo cartoon che racconta la Shoah vista con gli occhi di due bambine di 4 e 6 anni. E’ la storia vera di Alessandra e Tatiana Bucci, due sorelle, che nel 1944 vennero deportate nel campo di concentramento di Auschwitz insieme alla madre, la nonna, la zia e il cuginetto. Le bambine si salvarono solo perché vennero erroneamente scambiate per gemelle (Prenotazioni tramite messaggio su WhatsApp al numero 3312643672 specificando nome, cognome, titolo del film e numero di posti. Ingresso con Green Pass rafforzato).

Martedì 1 febbraio alle ore 16.30 il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Comunale organizzano, per i bambini dai 6 ai 10 anni un laboratorio dal titolo “La città che sussurrò”, un libro di Jennifer Elvgren – illustrato da Fabio Santomauro – che narra di una famiglia danese che nasconde dalle persecuzioni una famiglia ebrea, in attesa di riuscire a farla scappare in Svezia. Ben presto tutto il paese si dimostrerà solidale nei confronti dei perseguitati. Si tratta di una storia vera: furono circa 1700 gli ebrei che riuscirono a fuggire dal piccolo villaggio di Gilleleje in questo modo.

Anche il Laboratorio è incentrato sul tema della Memoria e si terrà presso la Biblioteca Comunale del Centro Culturale in via Frida Kahlo. Necessaria la prenotazione al numero 334 1146068 (anche messaggio WhatsApp) oppure alla mail centroperlefamiglie.gazzo@gmail.com

Sarà disponibile, inoltre, una bibliografia dedicata alla Shoah e alla Giornata della Memoria – e destinata ai bambini e ai ragazzi – sul sito del Comune di San Giorgio Bigarello: comune.sangiorgiobigarello.mn.it