Calcio Terza Categoria – Il Rapid Viadana batte Salvaterra e va in finale di Coppa

DOSOLO Obiettivo finale della Coppa Provincia di Terza categoria della Delegazione di Reggio Emilia centrato da parte dell’undici di Giuseppe Galati, che nella gara secca delle semifinali disputata davanti al proprio pubblico ha piegato il Salvaterra che sullo stesso campo in campionato era stato piegato 3-1. Mercoledì 19 aprile i rivieraschi contenderanno al Cadelbosco, ieri sera vincente 3-1 in casa del Vetto, il successo in questa manifestazione. Una vittoria, quella su un Salvaterra arcigno, rognoso e tosto, comunque meritata per gli atleti della Rapid che hanno disputato una gara tosta, sbloccandola con la rete di Andrea Barbiani. Da oggi mente rivolta al difficile impegno in campionato in casa del Reggio vice capolista avanti tre lunghezze, c’è anche da riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa col Plaza.

RAPID VIADANA-SALVATERRA 1-0

RETE 52’ Barbiani

RAPID VIADANA Cipollini, Artoni, Bonesi, Chierici, Shaini, Barbiani, Visci, Cavalletti, Flisi, Bassi, Carnevali. A disp.: Sanguanini, Montagnoli, Berigazzi, Racchetti, Beghi, Gradella, Rossi. All.: Galati

SALVATERRA Rinaldini, Palicelli, Rocchi, Pivoli, P. Iacovino, A. Iacovino, Franza, Fornaro, Capitani, Ricco, Giardini. A disp.: La Tona, Guagliardo, Di Mattia, Quanzo, Paterlini, Meglioli, Cappelli, Baschieri, Sforacchi. All.: Iacovino

ARBITRO Cristian Bonazzi di Reggio Emilia.