MANTOVA Si è tenuta la consueta assemblea pre-pasquale del circolo cittadino di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante”. Un incontro che ha avuto come scopo principale quello di fare il punto sull’impegno del partito a livello territoriale tracciando, al contempo, l’orizzonte per le prossime competizioni regionali e nazionali. Ad aprire i lavori è stato il capogruppo cittadino nonché presidente del circolo, Luca De Marchi, che dopo aver portato i saluti della nuova responsabile provinciale dei meloniani, Paola Mancini, e aver ringraziato il predecessore Alessandro Beduschi, ha illustrato l’attività del gruppo: «Il nostro partito nasce dalla coerenza di un gruppo di uomini e donne fedeli a un ideale, a un modo di intendere la politica e a dei valori sui quali non hanno mai accettato compromessi. Adesso Fratelli d’Italia si pone sopra tutti gli altri nei sondaggi e ha una leader, Giorgia Meloni, riconosciuta e apprezzata dalla maggioranza degli italiani». Sono seguiti gli interventi degli iscritti, dai quali è arrivata la stroncatura per l’operato del governo locale e soprattutto nazionale «perché fanno di tutto fuorché gli interessi dei cittadini». Proprio la Meloni ha lanciato l’allarme sull’idea del governo, sponsorizzata da Pd e M5S, di abolire il contante: «Imporre agli italiani l’utilizzo esclusivo della moneta elettronica non è soltanto un macroscopico e illegittimo regalo alle banche e alle finanziarie che vendono questo tipo di servizio, ma è potenzialmente un rischio per il risparmio dei cittadini. il contante è e deve restare libero». (mv)