Marco Ciresola-Luca Bottoli: connubio mantovano nel segno della dance internazionale

MANTOVA Dopo gli entusiasmanti numeri dei due singoli d’esordio, “Always on my Mind” e “Loving You”, che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni sul web, il percorso artistico di Marco Ciresola, “CirEvolution”, fa ora un salto di qualità. Un upgrade, come dicono quelli del mestiere. E lo fa nel segno della mantovanità: infatti, il progetto adesso vede il coinvolgimento di Luca Bottoli, music producer e mix engineer della Cosmophonix Production, casa di produzione multi disco di diamante e vincitrice di un Latin Grammy. «Io e Luca ci conosciamo da tempo, ed è straordinario poter collaborare per far crescere il progetto CirEvolution a ritmo di musica pop dance che possa, chissà, farsi ascoltare anche oltre i confini nazionali» spiega Ciresola, con Bottoli che replica: «Credo molto in Marco, che come vocalist ha già avuto esperienze con artisti del calibro di Benny Benassi, Bob Sinclar e Tujamo. Sul palco ha carisma e si vede, con la sua voce emoziona. Vogliamo creare un progetto innovativo che unisca le nostre diverse esperienze». Dance e pop, è questo il binomio su cui il duo artistico mantovano sta lavorando nel segno di CirEvolution, con l’importante coinvolgimento della Willy Marano Management. L’estate si avvicina ed è lecito attendersi qualche produzione per i mesi più caldi; staremo a vedere, o meglio, a sentire. Ma che qualcosa stia ribollendo in pentola è ormai chiaro dalle parole di Bottoli e Ciresola: «Stiamo lavorando intensamente. Date di uscita? Ancora presto per parlarne; quel che è certo che non vediamo l’ora di far ballare le discoteche italiane e internazionali». (f.b.)