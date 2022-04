Infortunio sul lavoro a Suzzara, ferito gravemente ad una mano un 29enne

SUZZARA – Incidente sul lavoro questa mattina alla Giuliani di Suzzara. L’episodio avvenuto poco dopo le 6, ha visto coinvolto un lavoratore di 29 anni il quale per cause ancora in via di accertamento si è ferito gravemente ad una mano. Sul posto, allertati immediatamente dai colleghi dell’operaio, i soccorsi della Croce Rossa e, date le condizioni, anche l’elisoccorso del 118 che ha quindi trasportato il giovane al Poliambulatorio di Brescia. Sono intervenuti anche i carabinieri di Suzzara e i tecnici sanitari della medicina del lavoro di Ast.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++