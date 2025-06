Si perdono in montagna, escursionisti salvati dal soccorso alpino

SANT’ANNA Ieri nel tardo pomeriggio il Soccorso alpino di Verona ha ricevuto l’allerta per una coppia di escursionisti di Mantova, che, partiti per percorrere l’anello del Ponte di Veja, avevano perso la traccia del sentiero numero 257, finendo bloccati in un vajo. In più la donna, una 57enne, dopo essere saltata giù da un muretto, accusava dolori a un ginocchio. Superata una prima difficoltà nella geolocalizzazione del punto in cui si trovavano, i soccorritori si sono avvicinati il più possibile con i mezzi, per poi proseguire a piedi e individuarli. Una volta da loro, la squadra ha aiutato la donna a risalire sul sentiero e a ritornare alla jeep. La coppia è stata riaccompagnata alla macchina e, in accordo con la Centrale del 118, si è allontanata autonomamente.