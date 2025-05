Rugby serie A Elite – Viadana continua a ruggire: espugna il Mirabello e “vede” la finale scudetto

Reggio Emilia Il Rugby Viadana espugna il Mirabello 13-29 in modo bello, cinico e spettacolare. In una gara messa subito sul piano della battaglia dai padroni di casa, ma i gialloneri hanno preso le contromisure assorbendo la sfuriata iniziale con una grande difesa e poi sono andati in controllo riportando a Viadana cinque punti d’oro in vista del ritorno. In un Mirabello assediato dai tifosi viadanesi, la sensazione è quella di giocare sulla sponda mantovana del Po. Le prime battute sono immediatamente ruvide e ne fa le spese Catalano, costretto ad uscire colpito duro e al suo posto entra Casasola, con Boschetti che slitta in seconda linea, e alla prima mischia la prima linea giallonera stappa e Cuoghi può sbloccare la gara con un facile penalty. È una partita a scacchi e le prime due touche sono appannaggio dei mantovani, ma Reggio Emilia difende bene ed è reattiva sui punti d’incontro, mentre in mischia le battute iniziali mostrano un Valorugby particolarmente efficace. Al 19’ è Brisighella ad accendere la miccia, fiamma tenuta viva da Baronio che riesce a danzare nei pressi della linea laterale rimanendo in campo nonostante i tentativi di placcaggio di un avversario, ripartire e marcare la prima meta. Un po’ di indisciplina macchia l’avvio di gara dei leoni e Cuoghi torna con successo dalla piazzola per il sorpasso ad opera dei diavoli. Al 33’ c’è il far west nel punto d’incontro: il placcatore degli emiliani non rotola e Viadana sceglie la touche in attacco anziché i pali; ne consegue un attacco multifase, con un’ottima iniziativa di Roger e poi Sauze sblocca Morosini che marca meta, mentre la trasformazione di Roger si ferma sul palo. C’è comunque il contro-sorpasso, che trova riscontro sul tabellone segnapunti (6-10), parziale con cui termina la prima frazione di gioco. Nella ripresa, i gialloneri si fanno arrembanti e al 44’ Baronio trova una voragine invitante, entra nei 22 rossoneri, finta il passaggio e con perfetto timing assiste l’accorrente Roger che va per il terzo ruggito, inclinando il piano a favore del Viadana. Il duo Brisighella-Sauze confeziona un altro cioccolatino delizioso sul fronte d’attacco destro, ma l’arbitro Russo ferma tutto e spegne l’urlo di Viadana. Il Valorugby dà fondo a tutte le energie per ribaltare le sorti della sfida, ma la difesa giallonera è ancora soffocante e quando verso l’ora di gioco entra in campo Locatelli, la parte giallonera del Mirabello esplode come per una meta che arriva puntuale, con un pezzo di bravura di Brisighella che calcia lungolinea per Ciofani, abile nel mantenere il controllo, calciare per se stesso e andare a trovare la quarta meta. Da questo momento i gialloneri giocano sul velluto, il pubblico generosamente elargisce applausi per la soddisfazione nel vedere un Viadana mostrare tanta qualità, al servizio di un rugby non solo estetico, ma anche pragmatico. A 10’ dal termine i padroni di casa accorciano le distanze con una meta cercata, voluta con più fasi, e alla fine trovata con Tavuyara che va in mezzo ai pali, poi Cuoghi trasforma (13-24). Il Viadana non vuole concedere abbrivio agli avversari e costruisce un’altra marcatura spettacolare con l’ovale che viaggia veloce e preciso e Ciofani firma la sua doppietta personale: chiude così i conti del primo atto in vista sabato della gara di ritorno dello Zaffanella, dove i gialloneri avranno il supporto di un pubblico meraviglioso che anche al Mirabello è stato un fattore.

Alessandro Soragna