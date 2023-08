Degrado in zona grattacielo: residenti preoccupati

MANTOVA Rapine, risse e degrado. Mantova a ferragosto è anche questo, purtroppo, come segnala sulla propria pagina facebook il consigliere comunale di minoranza Andrea Gorgati. Il riferimento è in particolare alla zona a ridosso del grattacielo, tra piazzale Gramsci e viale della Repubblica. Stando a quel che scrive Gorgati, documentandolo anche con alcune foto, proprio in questa zona a pochi passi del nuovo parco del Te che sarà inaugurato nei prossimi giorni, si registrano episodi quotidiani di microcriminlità e degrado. Viene segnalata la presenza di personaggi a di poco sospetti che ai aggirano tra le auto in sosta per vedere se qualcuno ha dimenticato qualcosa nell’abitacolo che possa giustificare una spaccata. Altri invece usano l’androne del grattacielo come toilette per fare i propri bisogni, e con il caldo di questi giorni si può immaginare la puzza che deve sentire e subire chi da quelle parti ci abita. La zona del grattacielo di piazzale Gramsci non è purtroppo nuova a episodi di degrado e microcriminalità e l’imminente apertura nel nuovo paro del Te preoccuperebbe i residenti riguardo un’ulteriore recrudescenza di eventi del genere. Si tratta infatti di un angolo della città spesso teatro di episodi più o meno gravi. Basti pensare che nelle immediate vicinanze c’è anche viale dei Partigiani, altra zona nevralgica come i vicini giardini di viale Piave e Nuvolari.