Canneto sull’Oglio, Mercoledì ‘Il GGG Grande Gigante Gentile’ per il cinema all’aperto in piazza Gramsci organizzato dal Comune

CANNETO SULL’OGLIO Per motivi tecnici non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, il previsto film “Alla ricerca di Dory” sarà proiettato durante la serata di sabato 25 luglio, mentre mercoledì 1° luglio alle ore 21.15 in piazza Gramsci, si terrà una divertente serata di cinema all’aperto organizzata dal Comune con le coinvolgenti avventure del GGG, il Grande Gigante Gentile. L’ingresso sarà gratuito con posti a sedere e prenotazione obbligatoria entro martedì 30 giugno e in ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 i posti saranno limitati. “Il GGG Grande Gigante Gentile” è un film di genere family, fantasy del 2016 diretto e prodotto da Steven Spielberg. Una ragazzina di dieci anni, Sophie, viene rapita dal grande gigante gentile e portata nel suo mondo. I due amici devono escogitare un piano per liberarsi dei cattivi che vogliono attaccare gli umani. Per la prenotazioni dei posti gratuiti si può telefonare al numero 0376-717010 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Seguiranno nelle prossime settimane altri appuntamenti con il cinema all’aperto attualmente in fase di definizione.

Paolo Zordan