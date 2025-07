Sindaci in preghiera: buona partecipazione all’evento

MANTOVA All’interno del Parco del Mincio, si è svolto l’altro ieri un incontro tra i sindaci del territorio della provincia di Mantova, dedicato al tema della spiritualità vissuta nella quotidianità come strumento al servizio delle comunità. Un momento di confronto ch è stato aperto dal pastore e presidente dell’associazione Nuova Vita Andrea Avella e dai saluti istituzionali portato dal presidente della provincia di Mantova Carlo Bottani e dal presidente dell’ente Parco del Mincio Maurizio Pellizzer. La riflessione profonda che è stata offerta dal vicario generale della Diocesi di Mantova, don Alberto Formigoni, ha quindi dato senso e spessore all’intero evento. Gli organizzatori hanno voluto poi ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile anche il momento conviviale, e Navigazione Mincio per il suggestivo giro in barca. Gli interventi in scaletta hanno arricchito un pomeriggio di ascolto e condivisione tra istituzioni, fede e cittadinanza attiva.