Tennis – Elena Baiocchi e Andrea Pompei (Tc Mantova) brillano al torneo dello Scaligero

MANTOVA Nei giorni scorsi sugli scudi i giovani agonisti del Tennis Club Mantova, che nel torneo dello Scaligero hanno conquistato una vittoria e una finale. Nell’Under 14 femminile, Elena Baiocchi (4.3) si è aggiudicata il torneo, sconfiggendo in finale Martina Devoto (4.2) del Tc San Giovanni Lupatoto con il punteggio di 6-3 6-3. Nell’Under 10 maschile, dopo un torneo positivo, Andrea Pompei si è arreso soltanto in finale a Gregorio Ubini del Tc Bardolino, per 6-3 6-3. Una sconfitta che comunque non offusca l’ottimo percorso compiuto nei turni precedenti.