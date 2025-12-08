Siringhe usate tra i vialetti dei giardini

Mantova Un tuffo negli anni 70, ma di quel passato di cui nessuno ha nostalgia. Questo ritorno a quegli anni si può assaporare facendo due passi nei giardini di viale Piave, dove tra le aiuole ma anche sulla ghiaia dei vialetti sono tornate a fare capolino le siringhe usate. Caso mai ci fosse qualcuno nato ancora più recentemente di ieri, quelle siringhe usate gettate per strada e nemmeno in un bidone dei rifiuti stanno a significare la presenza di tossicodipendenti, non proprio una novità per giardini e parchi della città, soprattutto alle latitudini di viale Piave e via Nuvolari. La novità è semmai il ritorno del consumo di eroina in città, una delle sostanze stupefacenti più devastanti che si possano trovare in giro (non che le altre siano un toccasana), come ben sa chi ha vissuto la stagione del “buco” e della “roba”. Negli ultimi 20 anni questo tipo di droga è stata soppiantata dalla cocaina, ma che è sempre rimasta sotto traccia, soprattutto fra gli stranieri. Si tratta infatti di una sostanza molto meno costosa della cocaina (una dose di eroina costa in genere la metà di una dose di cocaina), ma che dà dipendenza fisica. La presenza di eroinomani nei giardini di viale Piave aggiunge ulteriore degrado a quella zona tra largo Pradella, piazzale Mondadori e vie limitrofe che sono ormai da anni ritenute la nuova banlieu cittadina neanche troppo lontana dalla Versailles del Parco del Te, come viene sarcasticamente definito dai detrattori della giunta Palazzi. Il fatto che questi segnali di eroina (nel senso di roba) al contrario dei segnali di fumo (nel senso di hashish) siano in una zona più defilata da quella calda dello spaccio che ha come epicentro i giardini Nuvolari, è dovuta al fatto che chi “buca” predilige posti più appartati, ma anche a un pericoloso allargamento della zona calda attorno al parcheggio del supermercato Esselunga, così come da piazza Cavallotti, piazza Martiri e Galleria Ferri la zona a rischio risse e aggressioni si stia spostando verso via XX Settembre.