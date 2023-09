SkyAlps amplia la sua offerta con il collegamento Verona-Roma

VERONA Fondata nel 2021, SkyAlps oggi collega 12 destinazioni italiane ed europee. La flotta è composta da 6 aerei DASH-8 Q-400 – biturboelica a corto-medio raggio, caratterizzati da emissioni di CO2 significativamente più basse rispetto ad altri jet regionali.

“SkyAlps è lieta di annunciare i propri collegamenti tra l’aeroporto di Verona e Roma Fiumicino, con aerei molto efficienti che permettono di ridurre fino a 50% di emissioni di CO2 e una tariffa di lancio concorrenziale”, conferma Josef Gostner, Presidente di SkyAlps. “Per evidenziare l’efficienza dei nostri aerei, abbiamo dato ad uno di loro una nuova mano di vernice. Sulla tratta Verona-Roma, in futuro, sarà in servizio un DASH-8 Q-400 verde”.

“Con il volo su Roma, SkyAlps riporta al Catullo un collegamento fondamentale per il territorio veronese, studiato in particolare per l’utenza business, che può usufruire delle linee giornaliere per un’andata e ritorno in giornata”, dichiara Alessandra Bonetti, Amministratore Delegato di Catullo.

Il collegamento si propone come alternativa più veloce al trasporto di superficie con un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica. Per dimezzare i tempi di viaggio e garantire il massimo del comfort è stata prolungata l’apertura dei banchi check-in (fino a 20 minuti prima della partenza presso l’Aeroporto di Verona e fino a 35 minuti prima del decollo all’Aeroporto di Roma-Fiumicino). I voli sono in vendita a partire dal prezzo di 79€ sola andata e avranno importanti agevolazioni per tutti i passeggeri prenotati: i passeggeri che voleranno su questa rotta potranno, infatti, svolgere più velocemente le procedure di imbarco grazie al fast track che permetterà di saltare la coda ai controlli di sicurezza. Inoltre, sono incluse nel prezzo del biglietto 24 ore di sosta gratuita presso qualsiasi parcheggio dell’Aeroporto di Verona. A bordo sono serviti snack e bevande di alta qualità prodotti in Alto Adige.