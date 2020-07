Benessere sulle sponde del lungolago con il Papacqua

MANTOVA Mercoledì 8 luglio (e per tutti i mercoledì del mese) alle 19.00 sulla sponda del lago di fronte al Museo dei Vigili del Fuoco, proseguono gli “Esercizi a corpo libero” con Silvia Verini: esercizi semplici, adatti a tutte le età, per mantenersi in forma e migliorare il proprio stato di benessere.

Giovedì 9 luglio (e per tutti i giovedì del mese) alle 19.00, nella zona del lago Fronte Museo Vigili del Fuoco, si terrà “Stiramento dei meridiani e meditazione” con Velleda Coazzoli: una ginnastica dolce che, unendo la pratica occidentale dello stretching con la visione energetica orientale, prevede una successione di esercizi brevi ma molto efficaci per favorire il benessere, il rilassamento e la salute.

Giovedì 9 luglio alle 20.00, sulla sponda del lago accanto alla struttura Villa al Lago, Meybol Romeu proporrà lezioni di “Danza del Ventre”: una forma di espressione corporea che apporta numerosi benefici non solo a livello fisico, rafforzando l’intera area di schiena, addome e gambe, ma anche a livello psicologico, permettendo di acquisire maggiore autostima e padronanza del proprio corpo. Le lezioni di Danza del Ventre si terranno tutti i lunedì e i giovedì del mese di luglio.

Ricordiamo che le attività sono aperte a tutti e verranno svolte nel pieno rispetto di tutte la normative vigenti in materia di sicurezza e protezione.

Si consiglia abbigliamento comodo, di portare con sé il proprio materassino e una bottiglietta d’acqua.

Per info 0376-364636 oppure info@papacqua.it