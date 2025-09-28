Solidarietà educativa: Coop e Comuni insieme

MANTOVA – Ancora una volta l’iniziativa di natura solidaristica e sociale denominata “Dona la Spesa – Scuola” di Coop Alleanza 3.0 ha colto nel segno. In questa edizione, che ieri mattina al centro commerciale La Favorita si è svolta la cerimonia di consegna del materiale raccolto ai comuni che hanno aderito al progetto, sono quasi 2.000 articoli di cancelleria per gli studenti in difficoltà. Sabato 13 settembre anche nei due Ipercoop di Mantova si è svolta la giornata solidale “Dona la Spesa – Scuola”, l’iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0 per sostenere concretamente le famiglie con bambini e ragazzi in età scolastica che si trovano in una situazione di difficoltà economica. Nei due punti vendita del territorio sono stati raccolti oltre 1.900 articoli di cancelleria – tra cui quaderni, risme di carta, matite, pennarelli e altri materiali scolastici – grazie alla generosità di soci e clienti Coop e all’impegno dei volontari dei consigli di zona, dell’associazione Il Girasole e degli Assistenti civici di Borgo Virgilio. Il materiale donato è stato poi distribuito ieri ai referenti dei Comuni di Mantova, Borgo Virgilio, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello e Curtatone, che si occuperanno della consegna alle famiglie che più necessitano di un sostegno per affrontare serenamente il ritorno a scuola. L’iniziativa s’inserisce in un’azione più ampia che ha coinvolto oltre 200 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in tutta Italia, con la partecipazione di circa 250 associazioni ed enti del Terzo Settore. Nell’edizione 2024, la cooperativa ha raccolto oltre 170.000 confezioni di materiale scolastico, contribuendo a contrastare fenomeni come la dispersione scolastica e le disuguaglianze educative. (bio)