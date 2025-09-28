Agli istituti scolastici Greggiati, Fermi, Sanfelice e Arco-Este: richieste di nuovi corsi

MANTOVA – Si avvicina la scadenza del 17 ottobre data fissata da Regione Lombardia per l’invio a Milano da parte delle Province lombarde delle proposte di Piano provinciale del dimensionamento e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027. Entro quel termine il presidente della Provincia Carlo Bottani dovrà quindi decretare le proposte di modifica tenendo conto di quanto emerso dal Tavolo per il dimensionamento e offerta formativa convocato proprio ieri dal vicepresidente con delega alla pianificazione scolastica Massimiliano Gazzani. “Ho ritenuto opportuno riunire i componenti del tavolo provinciale – spiega il numero due dell’ente di Palazzo di Bagno per condividere con loro le richieste avanzate da Comuni e istituti scolastici. Se per quanto riguarda il Piano del dimensionamento non vi saranno significative novità rispetto all’anno passato, in quanto le uniche richieste avanzate arrivano dai comuni di Bozzolo e Sabbioneta per l’attivazione di due nuovi punti di erogazione del Centro Provinciale istruzione per adulti e dal Comune di Borgo Virgilio per il passaggio da comunale a statale della scuola materna “La trottola” di Borgoforte su cui il Tavolo ha già espresso parere favorevole, diversa è la situazione per il Piano dell’Offerta. In questo caso da diversi istituti sono arrivate richieste e proposte per istituzione di nuovi corsi o cancellazione di percorsi attualmente attivi. Per valutare al meglio le singole situazioni, abbiamo deciso collegialmente di acquisire ulteriori elementi e approfondire caso per caso per poi decidere insieme giovedì quando sarà riconvocato il Tavolo per l’espressione del parere finale prima dell’adozione del piano”. Le richieste di modifiche rispetto all’attuale piano dell’offerta formativa sono: soppressione indirizzo professionale “servizi commerciali” presso il “Greggiati” di Ostiglia; attivazione indirizzo tecnico “amministrazione finanza e marketing” sempre presso il “Greggiati” di Ostiglia; attivazione “liceo scientifico a indirizzo sportivo” presso l’istituto “Fermi” di Mantova; attivazione indirizzo tecnico “agraria, agroalimentare e agroindustria” presso l’istituto Sanfelice di Viadana; attivazione indirizzo “liceo made in Italy” presso l’istituto “Arco-Este” di Mantova.