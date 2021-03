Solo Dad per gli studenti in zona arancione scuro

MANTOVA La zona arancione rafforzata o arancione scuro che dir si voglia per 18 comuni della nostra provincia significa anche un maggior numero di studenti costretti alla didattica a distanza (Dad). Gli istituti cittadini infatti, ma anche quelli che hanno sede in altri comuni del Mantovano che restano in zona arancione, hanno comunicato che a partire da oggi e fino a tutto il prossimo 10 marzo, gli studenti residenti nei 18 comuni della fascia arancione rafforzata potranno frequentare le lezioni solamente da remoto “con eventuale proroga sulla base delle evoluzioni del contesto epidemiologico” recita una comunicazione di un istituto cittadino. La didattica a distanza (Dad) è disposta anche per gli studenti residenti o domiciliati nelle regioni limitrofe in comuni per i quali sono previste particolari misure restrittive per il contenimento del contagio. Didattica in presenza quindi ancor più ridotta soprattutto negli istituti della scuola secondaria superiore.