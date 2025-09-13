“Sospendiamo lo sterminio delle nutrie”

MANTOVA – Claudio Bondioli Bettinelli, capogruppo in Comune di Alleanza Verdi-Sinistra, ha inoltrato una raccomandazione alla giunta per sospendere da subito ogni collaborazione con il piano di sterminio delle nutrie, revocando contestualmente il contributo finanziario in essere. Avs ritiene su dati Ispra che le azioni sinora condotte, non solo non sono servite a ridurre le colonie lombarde (2 milioni in Lombardia e 300mila nel mantovano), ma hanno solo spostato territorialmente i nuclei creando le condizioni per un incremento della capacità di crescita per immigrazione.