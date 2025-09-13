Festa eletto coordinatore regionale di Forza nuova

MANTOVA – Avvicendamento ai vertici di Forza Nuova Lombardia: Massimiliano Festa, consigliere nel comune di Cormano, sarà il nuovo coordinatore regionale subentrando ad Ezio Codegoni. Appena nominato durante l’ultimo corso di geopolitica e alta formazione tenutosi in provincia di Mantova la scorsa settimana, Festa ha così assunto la guida lombarda del movimento col compito di riorganizzare la presenza forzanovista sul territorio seguendo da vicino i nuclei militanti già presenti di Brescia, Bergamo, Pavia/Lodi, Varese/Como, Monza e Milano.