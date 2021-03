Sostenere l’ambiente fra biogas, biometano e direttiva nitrati

MANTOVA Questa sera alle 20.45, Coldiretti Mantova organizza un convegno in diretta Facebook per affrontare un tema di estrema attualità in chiave ambientale. L’approfondimento dal titolo “Le aziende agricole e la Direttiva nitrati: gli impianti di biogas e biometano sono una soluzione?”, affronterà la questione ambientale in rapporto alla zootecnia e all’esigenza di bilanciare produttività, competitività e sostenibilità. Dopo l’introduzione di Erminia Comencini, direttore di Coldiretti Mantova, interverranno Gianni Rondelli, tecnico di Coldiretti Mantova, per parlare della “Corretta gestione degli affluenti come possibile fonte di reddito”, l’ingegnere Marco Sarteur di Micro-Power (“Come funzionano un impianto di biogas e di biometano”), Sergio Piccinini, responsabile ambiente del Crpa di Reggio Emilia (“Sostenibilità ambientale degli impianti di biogas”). Ats Mantova si soffermerà sulla “Valutazione igienico sanitaria degli impianti”. Le conclusioni saranno affidate a Fabio Mantovani, vicepresidente di Coldiretti Mantova. Continuano dunque gli appuntamenti in tema di sostenibilità ambientale. Oggi, ricorda Coldiretti Mantova, le fonti rinnovabili incidono per il 19% del totale energetico nazionale e saranno uno dei principali argomenti al centro del Recovery Plan, in un percorso orientato alla transizione ecologica verso il 2050, anno in cui l’Unione europea intende arrivare a zero emissioni nette.