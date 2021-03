MANTOVA Sono tuttora in corso le indagini da parte della Squadra Mobile della questura circa l’individuazione dei due malviventi, responsabili dell’aggressione a scopo predatorio perpetrata domenica mattina ai danni di un’anziana in corso Vittorio Emanuele. In tale circostanza la donna, mentre rincasava dopo la messa, era stata avvicinata da due individui i quali, dopo averla minacciata, le avevano strappato una collana dal collo per poi fuggire in bicicletta.