Rapinato dell’orologio d’oro mentre era per strada con la moglie

MANTOVA Era in giro a piedi insieme alla moglie quando gli si è fatto loro incontro un giovane, forse straniero che senza tanti preamboli lo ha afferrato per un braccio torcendoglielo fino a farlo cadere mentre gli sfilava l’orologio d’oro che aveva al polso per poi dileguarsi a piedi. Una rapina a tutti gli effetti e in pieno giorno oltre chye in pieno centro abitato quella che si è consumata ieri intorno alle 12.30 in piazzale Gramsci. Vittima un uomo di 63 anni residente in zona che stava rientrando a casa per il pranzo insieme alla moglie. La coppia stava camminando lungo il marciapiede quando si è fatto loro incontro un ragazzo che dopo averli avvicinati con la scusa di chiedere l’ora, ha afferrato l’uomo per il braccio in cui portava l’orologio e glielo ha sfilato. Il bottino, un orologio Seiko d’oro, ammonterebbe a circa un migliaio di euro; tanto sarebbe infatti valutato l’orologio. La vittima della rapina sebbene abbia riportato qualche ferita non si sarebbe fatta medicare in ospedale e non avrebbe dato immediatamente l’allarme per attivare con altrettanta tempestività le ricerche del malvivente, fuggito a piedi, ma si sarebbe recato presso la caserma dei carabinieri di via Chiassi per denunciare l’accaduto. Le indagini sono subito scattate e per prima cosa gli investigatori hanno cominciato a passare al setaccio le riprese delle telecamere puntate in zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventualmente dare un volto al rapinatore, del quale sia il 63enne che la moglie avrebbero fornito una descrizione tutt’altro che particolareggiata.