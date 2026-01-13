Spray al peperoncino al supermercato, due donne finiscono al Poma

Ieri sera alle ore 19,20 in Mantova, piazzale Mondadori presso il supermercato “Esselunga”, ignoti hanno spruzzato dello spray al peperoncino. Sul posto personale del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Nella zona bar sembra che due donne abbiano litigato con un uomo, e sembrerebbe che le due donne abbiano spruzzato contro l’uomo lo spray. La zona del bar è stata evacuata per precauzione. Una donna 28nne in stato interessante è stata precauzionalmente trasportata in ospedale, in codice verde, unitamente ad una dipendente del supermercato, una 53nne. Entrambe le donne hanno inalato lo spray. Indagini in corso.

