Incendio in un condominio: 3 in ospedale, evacuati 16 appartamenti

CASTIGLIONE ieri sera, verso le ore 20,00 in Castiglione delle Stiviere, via Kennedy, si sviluppava un incendio in un condominio. Le fiamme sono partite da un guasto elettrico a dei contatori. Sul posto i Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco. 6 persone venivano visitate sul posto in quanto non necessitavano di accompagnamento in ospedale, mentre 3 persone sono state trasportate in codice giallo(1 a Castiglione e 2 a Desenzano sul Garda) non in pericolo di vita, tra cui una ragazza di 16 anni. . Sono stati precauzionalmente evacuati tutti i residenti della palazzina (16 appartamenti).