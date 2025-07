Stabile e Palazzi: “Da Mantova un modello per l’Italia”

MANTOVA – Alla Festa dell’Unità a Campo Canoa, prima di Elly Schlein, sono stati Adriano Stabile e Mattia Palazzi a tracciare il legame tra territorio e visione nazionale. «La nostra è la provincia con il più alto tasso di Neet della Lombardia – ha detto Stabile –. Solo a Mantova sono 1.700. Ma vogliamo rincorrerli con i manganelli o investire nella scuola, nel lavoro, nel benessere psicologico?». E ha aggiunto: «Siamo l’unico partito che ha reso il benessere mentale una priorità politica». Dal palco, ha poi denunciato «il consumo eccessivo di suolo e l’inquinamento da allevamenti intensivi», rivendicando «scelte coraggiose» anche contro «i condoni edilizi». Netta la condanna al femminicidio: «La destra vuole limitare i casi in cui si possa parlare di femminicidio. Fa orrore». Palazzi ha richiamato l’attenzione sul welfare cittadino: «Mantova è l’unico capoluogo con nidi gratuiti da sei anni. L’altro ieri abbiamo assegnato 87 appartamenti a giovani under 36». Ha poi elencato alcuni dei servizi attivi in città, dallo «psicologo comunale» alla trasformazione urbana «fondata sulla cura della città, del quotidiano, in una prospettiva di crescita, come i 1.800 nuovi posti di lavoro a Valdaro». Sul fronte sicurezza: «Abbiamo polizia locale fino all’una di notte» e rilanciato «i centri di aggregazione, per ricostruire le condizioni dello stare insieme: le città possono guidare il cambiamento». Abb