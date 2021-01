Stop all’asporto dopo le 18? Ristoratori pronti a scendere in piazza

MANTOVA “Adesso basta, siamo pronti a scendere in piazza”. Commenta così Giampietro Ferri, presidente di Fipe-Confcommercio Mantova, l’ipotesi allo studio del governo dello stop all’asporto dopo le 18.

“Una nuova restrizione totalmente illogica e inutile ai fini del contenimento del contagio, che ha tutto il sapore dell’accanimento verso la nostra categoria. Centinaia di migliaia di ristoratori, baristi, gelatieri, pizzaioli di tutta Italia sono pronti a scendere in piazza a protestare verso modalità che sono incomprensibili. Annunci folli che apprendiamo dalla stampa senza che il Governo abbia preliminarmente coinvolto le associazioni di categoria e che gettano nello sconforto centinaia di migliaia di persone. Il punto centrale è il rispetto o meno delle disposizioni: se ci sono locali che non applicano le regole è giusto che siano puniti, ma non si può massacrare una categoria intera. Gli esercenti sono sfiniti, provati economicamente e psicologicamente”.