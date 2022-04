Stranieri in giro armati: uno aveva una sega di mezzo metro in auto

MANTOVA Uno andava in giro con un kriss, un pugnale da cerimonia, l’altro invece teneva nascosta in auto una sega lunga mezzo metro che di cerimoniale non aveva proprio nulla. Un indiano e un ivoriano sono stati denunciati per porto abusivo di armi dai carabinieri di Curtatone nei giorni scorsi. Il primo, un uomo di nazionalità indiana con dei precedenti penali, incappato in un posto di controllo, aveva coltello da cerimonia, ha detto lui, un kriss avvolto in un panno. Insomma per l’indiano non sarebbe un’arma ma parte del “vestito della festa”. Festa che è finita con il sequestro dell’arma e relativa denuncia per porto abusivo di arma da taglio. Non ha invece potuto dare la stessa giustificazione del costume tradizionale un ivoriano anche lui fermato dai carabinieri di Curtatone che gli hanno trovato una sega di mezzo metro sotto il sedile della propria utilitaria. Anche in questo caso arma sequestrata e denuncia.