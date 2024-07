Sudamericano derubato (o rapinato?) di spesa e cellulare in viale Piave

Mantova Stava tornando a casa con la spesa fatta poco prima al supermercato Esselunga quando è stato avvicinato da un gruppo di tre-quattro persone che lo hanno derubato delle borse della spesa e del telefono cellulare. Vittima di un episodio che potrebbe essere infine catalogato come una rapina impropria è stato un sudamericano che abita in città. Il fatto è accaduto nella serata di ieri in viale Piave. Lo straniero sarebbe rimasto vittima di una sorta di agguato da parte di un gruppetto di stranieri, forse nordafricani. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di una Volante che hanno raccolto con non poca fatica la denuncia del sudamericano. L’uomo, infatti, non parla l’italiano e di conseguenza non era in grado di riferire con precisione l’accaduto. Alla fine gli agenti hanno proceduto per furto non avendo gli elementi per il reato di rapina. Questo di viale Piave, insieme al pestaggio con rapina in stazione, è stato uno degli episodi violenti avvenuti in città negli ultimi giorni. Una prima aggressione era stata segnalata sempre l’altro ieri verso le 19.30 in via Trento, a dare il via all’ennesima serataccia. Nei giorni scorsi le varie forze dell’ordine sono state chiamate a diversi interventi per segnalazioni risse e aggressioni in diverse zone della città e dell’hinterland, in particolare nelle notti dello scorso fine settimana.