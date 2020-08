Tangenziale nord a nuovo, 20 giorni per la riasfaltatura

MANTOVA – Ora c’è anche il progetto definitivo – esecutivo per la manutenzione straordinaria di un ulteriore tratto di circa due chilometri della Tangenziale nord di Mantova. Dopo aver approvato alcune settimane fa il progetto di fattibilità tecnico – economica, il vice presidente della Provincia di Mantova Paolo Galeotti, ha dato il via libera al progetto definitivo – esecutivo. L’intervento avrà un costo complessivo di 450.000 euro e si aggiunge a quello già decretato a luglio del valore di 497.343 euro. L’intera rete stradale di cui è competente l’ente di Palazzo di Bagno e che si sviluppa per una lunghezza di circa 1100 chilometri, periodicamente necessita di lavori di ripristino della pavimentazione bituminosa a causa del notevole deterioramento dovuto all’effetto dell’azione del traffico, soprattutto pesante. Questo è vero in particolare, per i tratti della Tangenziale Nord di Mantova. La finalità è garantire una buona transitabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità. L’opera verrà inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici. 2020-2022, annualità 2020. La spesa complessiva sarà finanziata interamente con fondi provenienti da Regione Lombardia affidati alla Provincia di Mantova nel maggio scorso. L’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore al 5%, verrà interamente utilizzato per nuovi interventi, oltre a quelli principali previsti in progetto, secondo un elenco di priorità previste nel progetto definitivo – esecutivo. Secondo il cronoprogramma i lavori saranno effettuati nel mese di novembre e dureranno poco più di 20 giorni.