Taxi gratis per chi beve troppo in disco

MANTOVA Anche la Discoteca Mascara All Music di Mantova aderisce al protocollo di intesa per la sicurezza stradale con una nuova iniziativa per gli utenti: grazie al progetto sperimentale firmato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sei discoteche sul territorio nazionale offriranno un servizio gratuito, finanziato dal Ministero, di navetta, noleggio con conducente o taxi per il rientro a casa a fine serata, per chi supererà il limite previsto per mettersi alla guida dopo aver effettuato l’alcol test. Si tratta di un progetto sperimentale nato da uno scambio di idee tra le associazioni dei locali notturni di intrattenimento e influencer e digital creator che il ministro Salvini aveva ricevuto in incontri differenti. Parte quindi anche alla discoteca Mascara, la più capiente sul territorio mantovano, questa iniziativa. “È un onore aderire a questo progetto – ha dichiarato la titolare del locale Carmen Venerandi – e siamo sensibili alla tematica della sicurezza stradale: in passato abbiamo promosso la campagna Occhio alla vita, guida con prudenza e abbiamo fornito durante un altro progetto agli avventori del locale, soprattutto ai più giovani che ci raggiungevano in bicicletta, dei dispositivi di sicurezza, ovvero giubbotti catarifrangenti gialli. Speriamo – continua Venerandi – che questo protocollo prenda piede su scala nazionale, dobbiamo infatti veicolare un messaggio positivo: le discoteche sono luoghi sicuri e controllati, con personale preparato e pronto ad intervenire in caso di bisogno o di garantire l’ordine”. Oltre al Mascara le discoteche coinvolte nel progetto sono il Muretto di Jesolo, il Praja di Gallipoli, la Baia Imperale di Gabicce , Naki di Salice Terme e La Capannina di Castiglione della Pescaia. L’iniziativa prenderà il via da agosto a metà settembre, per un periodo di prova dopo il quale si valuterà la bontà del progetto e studierà la fattibilità a regime.

Roberta Gueli