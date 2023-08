Si schianta con la moto contro un furgone, muore centauro 50enne

CASTIGLIONE MANTOVANO Lo scontro con il furgone è stato fatale, il motociclista è finito nel fosso ed è deceduto sul colpo. Si tratta di Romolo Lepore, originario di Fano ma residente da tempo a Castiglione Mantovano.

Era sposato e aveva due figlie, e lavorava allo stabilimento Aia di Nogarole Rocca. Ed è accaduto proprio a Nogarole Rocca, a pochi chilometri dalla sede dell’azienda, poco dopo le 13.30, l’incidente in cui ha perso la vita il 50enne di Castiglione Mantovano.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che la moto, una mezzo di grossa cilindrata, che stava provenendo lungo la strada da Nogorole Rocca, si sarebbe trovato davanti a un camion che stava svoltando a sinistra, in via Guascona.

Romolo Lepore sarebbe, quindi, caduto e con la moto avrebbe percorso parecchi metri per poi finire nel fosso che corre lungo la strada. I soccorritori, sul posto oltre l’ambulanza del 118 anche l’elisoccorso, non hanno potuto fare nulla per salvare il 50enne, al loro arrivo infatti l’uomo era già morto, probabilmente la caduta è stata fatale. La strada, che corre parallela all’autostrada, è stata perciò chiusa per parecchie ore consentendo alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi. Sul luogo dell’incidente, a supporto della stradale, anche la Polizia locale. Illeso e sotto choc il 43enne conducente del camioncino che lavora per una ditta di logistica di Carpi e che si stava recando nella zona industriale di Nogarole.

Poco dopo è arrivata anche la moglie del 50enne che ha accusato un malore.

Romolo Lepore, come detto, stava tornando dal lavoro, aveva appena finito il turno e si stava recando al casello dell’autostrada per tornare a casa. Era pugliese, di Fano per la precisione, e prima di abitare a Castiglione Mantovano aveva vissuto parecchi anni a Bagnolo Veneto. Oltre alla moglie lascia anche due giovani figlie. (sa.ca.)