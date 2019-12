Canneto: i volontari puliscono le zone periferiche del paese

CANNETO – Nemmeno alla fine dell’anno i volontari della raccolta dei rifiuti di Canneto si prendono una pausa. Nella giornata di sabato (mattina e pomeriggio), il gruppo ha passato in rassegna tre aree raccogliendo una grande quantità di materiale abbandonato. In particolare, i volontari si sono dati da fare lungo la strada interna da Canneto a Bizzolano, strada tra l’incrocio di Bizzolano e il ponte di Canneto-Acquanegra e nei pressi della piazzola sulla strada tra Canneto e Casalromano, raccogliendo alla fine di tutto un po’: monitor, pc portatile, ferro da stiro, pneumatici, pentole, rete metallica, cestino in ferro, accessori vivaistici, lamiere, carta catramata, pezzi di auto incidentate, carica batterie, tubi e canaline e una miriade di altri rifiuti.