Calcio Serie C – Mantova, Troise e lo 0-0 col Matelica: “Teniamoci il punto”

MACERATA Se quello conquistato contro la Sambenedettese era un punto prezioso, lo stesso si può dire di ieri. Il Mantova torna dalla sfida con il Matelica con qualche certezza in più, che sicuramente non guasta per cercare di uscire da quella settimana da incubo in cui i virgiliani incapparono in tre ko consecutivi. Un punto che soddisfa anche il tecnico biancorosso Emanuele Troise «I ragazzi hanno fatto una prestazione importante su un campo davvero complicato, dove molte squadre, anche quelle più blasonate, hanno perso punti. Abbiamo dato continuità». Una gara che nella prima frazione di gioco non ha visto particolari sussulti, da ambo le parti. «L’approccio lo considero comunque buono. Ricordiamoci che venivamo da una gara particolare contro la Sambenedettese, giocata in 9. C’è stata una lunga fase di studio, poi abbiamo preso in mano la partita dal punto di vista tattico, concedendo poco ad una squadra che segna molto. Gli unici pericoli sono arrivati da calcio piazzato».

Mantova pù volenteroso nel secondo tempo. Per Ganz non è stata una giornata memorabile. Grande occasione sciupata di destro. «Ricordiamoci – prosegue il mister – che abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida, ma siamo stati molto decisi ed ordinati. Ho rivisto lo spirito che ha caratterizzato la gara contro la Sambenedettese».

Ordine tattico rispettato a partire dal 4-4-2 iniziale: «Non valuto le gare in base al modulo, ma m’interessa come viene interpretato il modulo. La squadra ha giocato con grande compattezza e ha cercato di fare quello che doveva su un campo che non consentiva un gioco fluido». In casa Mantova c’è comunque soddisfazione per il punto conquistato. Ma, considerate le occasioni create nel finale, una vittoria sarebbe stata ampiamente meritata. «Pecchiamo un po’ d’imprecisione, ma siamo stati anche sfortunati. Buone parate anche da parte del loro portiere. Alla fine l’importante è arrivare in area e creare».

Come si è detto alla vigilia, quello di ieri era uno scontro diretto per l’accesso ai play off e il Mantova resta avanti al Matelica: «L’importante era muovere la classifica. Mancano 14 partite in un campionato difficile. Avanti verso il nostro obiettivo e questa è la strada che dobbiamo perseguire per raggiungerlo il prima possibile». Il Mantova era senza Guccione, che domenica tornerà a disposizione: «E’ un giocatore importante come tanti altri – conclude Troise – . In stagione era già capitato di giocare senza il nostro capitano, ma i ragazzi sono stati bravi anche senza di lui». Ora testa alla prossima sfida contro il Fano. È un altro match delicato, ma il Mantova ha la possibilità di portare a casa punti preziosi per avvicinare sempre di più il proprio obiettivo.