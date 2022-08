Ciclismo giovanile – Italiani su pista: Saccani buon sesto nel keirin

DALMINE (Bg) Italiani su pista in quel di Dalmine, categorie esordienti e allievi. Dopo l’oro conquistato da Federico Saccani e Damiano Lavelli, del Mincio Chiese, nella velocità a squadre, nella giornata di ieri è arrivato l’onorevole 6° posto di Saccani nel keirin. L’esordiente Pietro Zerbinati, dello Sporteven, è impegnato invece in questi giorni nello Youth European Championships 2022 in programma a Capriasca (Lugano). L’avventura dell’atleta virgiliano è cominciata martedì con le qualificazioni nella specialità Xce, cronometro individuale, cui hanno preso parte più di 250 atleti. Ieri ha affrontato il Team Relay, mentre oggi sarà impegnato nella specialità Eliminator Xce e domani nel Cross Country. Pietro concluderà quindi il suo speciale tour de force sullo sterrato svizzero con la partecipazione alla competizione della specialità Cross Country Olimpic Xc.