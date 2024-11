MANTOVA Tea informa che sabato 2 novembre, in occasione della festività di Ognissanti, il call center e gli sportelli clienti di Mantova, in vicolo Stretto 12 e di Suzzara, in piazza Berlinguer 4/C saranno chiusi al pubblico. Resterà chiuso anche lo sportello Mantova Ambiente, dedicato alla consegna dei sacchi per la raccolta differenziata di Mantova centro, in vicolo Stretto 12/A.

