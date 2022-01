Teatro Magro si conferma con Sub.Ita.

MANTOVA Con grande soddisfazione Teatro Magro vede riconfermato per il quarto anno consecutivo Il progetto SUB.ITA. Progetto sostenuto da Fondazione Alta Mane Italia e Comune di Mantova in stretta collaborazione con il progetto SIPROIMI_ENEA (ente promosso dal Ministero dell’Interno per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati con l’obiettivo di riconquistare la completa autonomia delle persone accolte e provenienti da migrazioni forzate). In 4 anni il progetto ha realizzato la produzione V.VISITORS, 8 percorsi annuali di laboratorio in presenza e in remoto, 3 workshop (con Massimiliano Balduzzi, Balletto Civile e Marcela Serli) e 5 spettacoli avvicinando al teatro circa 60 migranti, alcuni dei quali presi in carico dai servizi locali di Mantova e Provincia in un percorso di inserimento socio-culturale grazie all’esperienza di Teatro Magro che attraverso l’arte del teatro e della ricerca artistica promuove l’integrazione sociale favorendo il radicamento nel territorio di persone che vivono in situazione di fragilità.

Si è inoltre sviluppata dal 2021 la collaborazione con alcune realtà nazionali che coinvolgono migranti: l’Associazione di promozione sociale Asinitas Onlus (Roma) e Associazione Culturale Babel (Palermo) con il progetto AMUNI’. Il progetto INCROCI ha visto collaborare queste tre realtà in scambi di buone pratiche e confronti a livello nazionale con la partecipazione al Festival di Santarcangelo.

Sono dunque in programma una serie di attività gratuite che si svolgeranno durante tutto il 2022: un laboratorio teatrale da Gennaio a Giugno aperto a giovanissimi stranieri e non solo (l’esito finale è previsto in occasione della Giornata del rifugiato a fine Giugno a Mantova) e, a seguire, l’ultima settimana di Agosto verrà proposto per il quarto anno consecutivo un workshop teatrale intensivo di una settimana in collaborazione con Fondazione Palazzo Te e il Sistema Bibliotecario Grande Mantova. Il progetto è realizzato grazie anche alla collaborazione delle Associazioni del Territorio: Arci Mantova, Compagnia Ambasciatore Mama Mia di Samuel Hili, Cooperativa Alce Nero, Scuola Senza Frontiere “Sandro Saccani”, C.P.I.A._ Centro Provinciale Istruzione Adulti, Welcome Refugees, Cinema del carbone, Fondazione Palazzo Te, Biblioteca Baratta, Co.Pro.Sol_Consorzio progetto Solidarietà, Sol.co).