Tempo stabile e in parte nebbioso fino a mercoledì. Qualità dell’aria in peggioramento

MANTOVA Il fine settimana di Ognissanti ha portato la prima, vera nebbia di stagione anche in città. Il fenomeno vede del resto la sua massima intensità proprio nel mese di novembre e di dicembre se su di noi è presente l’alta pressione atlantica. Tempo soleggiato e mite, invece, sulla fascia morenica, dove il flusso nordafricano di aria mite e leggera ha imposto belle giornate di sole con temperature fino a 18 gradi.

Fino a mercoledì il tempo non cambierà: l’anticiclone subtropicale sarà ancora protagonista dello scenario meteo con cielo prevalentemente soleggiato nelle ore diurne ma con nebbia in pianura nelle ore notturne e del primo mattino. Nebbia e foschia rallenteranno un po’ la risalita delle temperature nelle ore diurne, previste quindi in leggero calo con massime pomeridiane sui 15/16 gradi. Non indifferente sarà la quantità delle polveri sottili presenti nell’area padana. Le polveri Pm10 si mantengono da venerdì su valori al di sopra della soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo con prospettive di peggioramento.

La fase di alta pressione subirà uno stop momentaneo tra mercoledì e giovedì: una veloce perturbazione di stampo oceanico porterà un debole peggioramento sufficiente a rimescolare le masse d’aria dell’area padana. Nel mantovano la probabilità di pioggia sarà in realtà piuttosto bassa. Giovedì l’anticiclone tornerà in sella almeno fino domenica assicurando tempo nuovamente stabile e soleggiato con leggero calo termico. Affluiranno infatti masse di aria più fresca dai quadranti orientali anche se non così fredde.

Nella prima decade l’attuale novembre trascorrerà in sostanza all’insegna della stabilità, evitando quindi quelle pericolose situazioni di maltempo di origine sciroccale che nell’ultimo decennio hanno spesso funestato il cuore dell’autunno con episodi alluvionali disastrosi.

Novembre è del resto il secondo mese più piovoso dell’anno dopo giugno. Su Mantova cadono mediamente 85 millimetri di pioggia. Molte sono però le differenze tra un anno e l’altro. Il record spetta proprio all’anno scorso con quasi 190 millimetri d’acqua, preceduto da quello del 2010 con 156 millimetri e da quello del 1963 con 135. Appena 11 millimetri di pioggia, infine, nel novembre 2015.