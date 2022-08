Calcio Seconda Cat. – La Villimpentese promette bene. Fagan: “Si punta in alto”

Villimpenta Buona la prima si dice in questi casi. Ed infatti la Villimpentese ha destato un’ottima impressione, sabato, nel triangolare di Nogara che ha segnato l’esordio stagionale della compagine gialloblù guidata da Gerardo Ciccone, tra le annunciate protagoniste del prossimo campionato di Seconda Categoria. La Villimpentese ha perso di stretta misura contro i padroni di casa, che militano in Prima, e poi ha battuto ai rigori la Primavera del Mantova, che si è comunque aggiudicata il torneo. Il programma delle amichevoli proseguirà giovedì, in casa, contro l’Union Team, quindi sabato a Casaloldo, mentre il 3 settembre sarà impegnata a Marmirolo nel “Memorial Martino” con Robur e La Cantera.

«Abbiamo solo pochi giorni d’allenamento nelle gambe – osserva il presidente Otello Fagan – eppure sabato la squadra ha fatto bene per essere la prima uscita. Col Nogara, che schiera molti giocatori mantovani, abbiamo incassato la rete della sconfitta per una distrazione difensiva, ma creato almeno quattro occasioni da gol. Poi abbiamo pareggiato 1-1 con la Primavera del Mantova e vinto ai rigori. I vari Bellini, Ruggeri, Michielotto e Bottoli sono giocatori di qualità, l’organico offre buone garanzie. Nella scorsa stagione siamo andati bene centrando i play off, in questa vogliamo disputare un campionato di vertice. Il Soave in primis, ma anche Quistello, Medole e Ceresarese sono da tenere d’occhio».