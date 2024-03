Tensione tra gruppi rivali stranieri a Lunetta

MANTOVA Forze dell’ordine mobilitate ieri pomeriggio a Lunetta per un principio di rissa tra gruppi rivali di extracomunitari. L’allarme è scattato attorno alle 15 quando diversi residenti hanno segnalato tensione e assembramenti sospetti davanti al negozio kebab di viale Veneto. In breve i timori iniziali dei cittadini, addirittura impauriti dall’uscire di casa (come segnalato da molti di loro alla Voce), avrebbero così lasciato spazio alla cruda realtà tra urla e scaramucce varie, per fortuna non degenerate in episodi di vera e propria guerriglia urbana. Una ventina, stando alle segnalazioni, i soggetti coinvolti nell’acceso e insistito alterco. Provvidenziale il tempestivo intervento di Polizia di Stato e Guardia di Finanza per scongiurare il peggio. Una situazione quella delle frequenti tensioni tra gruppi rivali non nuova nel quartiere cittadino e per questo vissuta sempre dai residenti con estrema preoccupazione